Quale il miglior derby? Nesta: "Sicuramente quello di Milano, una figata. A Roma..."

Alessandro Nesta è stato protagonista di una lunghissima e bellissima intervista al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli. Un tuffo nella carriera di uno dei centrali di difesa più forti della storia del calcio che, tra i punti più alti della sua traiettoria, ha avuto anche la duratura e fortunata esperienza al Milan, squadra di cui ha fatto letteralmente la storia. Il difensore romano ha parlato di tutto e in particolare di quella sua squadra rossonera: delle vittorie, delle sconfitte, di Berlusconi, Ancelotti, Maldini e tanti altri personaggi di rilievo. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulle differenze tra il derby di Milano e quello di Roma: “Sicuramente il derby di Milano è meglio: quello di Roma c’è una pressione che non dormi più. Mai stato così male, ti giuro: la tensione che mi metteva il derby mai più l’ho sentita. Quello di Milano una figata: eravamo due squadre forti, abbiamo fatto una semifinale di Champions. A Roma si uccidono…”