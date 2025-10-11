Nesta racconta Atene: "Partita vinta dal pullman. Anche il Liverpool lo sapeva"

Alessandro Nesta è stato protagonista di una lunghissima e bellissima intervista al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli. Un tuffo nella carriera di uno dei centrali di difesa più forti della storia del calcio che, tra i punti più alti della sua traiettoria, ha avuto anche la duratura e fortunata esperienza al Milan, squadra di cui ha fatto letteralmente la storia. Il difensore romano ha parlato di tutto e in particolare di quella sua squadra rossonera: delle vittorie, delle sconfitte, di Berlusconi, Ancelotti, Maldini e tanti altri personaggi di rilievo. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Su come ne è uscito il gruppo: “Eravamo un gruppo di uomini forti. Ci siamo riuniti, abbiamo messo l’obiettivo e abbiamo vinto. Ancora contro il Liverpool è stato destino: anche loro nel 2007 lo sapevano. Anche perché se tu fai il fenomeno quando vinci, prima o poi il conto ti arriva: infatti li ribecchiamo e hanno perso. Quando si vince bisogna saper vincere. Dal pullman quella partita l’abbiamo vinta, sai quando te lo senti: avevano fatto troppo i fenomeni”