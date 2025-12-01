Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: la classifica aggiornata

Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: la classifica aggiornataMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:00News
di Manuel Del Vecchio

La Cremonese sbanca il Dall'Ara di Bologna con un gol di Payero e una doppietta di Jamie Vardy: inutile il gol su rigore di Orsolini. I felsini sprecano un'ottima occasione e falliscono l'aggancio a Roma ed Inter.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 28 
Napoli 28
Inter 27
Roma 27 
Bologna 24
Como 24 
Juventus 23 
Lazio 18 
Udinese 18 
Sassuolo 17 
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14 
Lecce 13 
Cagliari 11 
Genoa 11 
Parma 11 
Pisa 10 
Fiorentina 6 
Verona 6 