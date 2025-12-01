Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: la classifica aggiornata
La Cremonese sbanca il Dall'Ara di Bologna con un gol di Payero e una doppietta di Jamie Vardy: inutile il gol su rigore di Orsolini. I felsini sprecano un'ottima occasione e falliscono l'aggancio a Roma ed Inter.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 28
Napoli 28
Inter 27
Roma 27
Bologna 24
Como 24
Juventus 23
Lazio 18
Udinese 18
Sassuolo 17
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14
Lecce 13
Cagliari 11
Genoa 11
Parma 11
Pisa 10
Fiorentina 6
Verona 6
