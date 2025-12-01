Trevisani su Leao: "Sta dimostrando che può fare il centravanti e che sa incidere anche nei big-match"

Riccardo Trevisani, durante l'ultima puntata di Pressing in cui è stata analizzata anche la vittoria del Milan contro la Lazio grazie ad un gol di Rafael Leao, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Il Milan non prende gol non per la difesa o per la presenza in campo di Rabiot, ma perchè ha un portiere come Maignan che è diventato Spiderman. Leao? Si diceva che non poteva fare il centravanti e che non incideva nei big-match e invece sta dimostrando che può fare il centravanti e che sa incidere anche nei big-match. Leao è un grande giocatore".

Questo il tabellino dI Milan-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

MILAN-LAZIO 1-0

Marcatori: 51’ Leao

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82' Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (84' Tavars); Guendouzi, Vecino (62' Dele Bahiru), Basic (84' Noslin); Isaksen (70' Pedr4o), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri

Arbitro: Collu sezione Cagliari.

Ammoniti: 26' Tomori, 57' Pellegrini, 64' Gabbia, 72' Romagnoli, 89' Ricci,103' Zaccagni

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.