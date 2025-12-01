Episodio Milan-Lazio, Garbo: "Per me non si trattava in primis di rigore"

Il giornalista Daniele Garbo, durante il suo intervento su TMW Radio, ha commentato così l’episodio VAR che ha generato tante polemiche inutili e sterili post Milan-Lazio. Le sue parole:

Che idea si è fatto sul caso arbitrale in Milan-Lazio?

"Per me non si trattava in primis di rigore. L'arbitro è arrivato alla decisione giusta tramite un percorso sbagliato, dato che il fallo di Marusic non esisteva proprio. Romagnoli tira da mezzo metro e il movimento di Pavlovic mi sembra nettamente congruo, altrimenti non si può più marcare. Poi ne abbiamo visti di peggio, quindi se fosse stato assegnato non mi starei stupito".