Episodio Milan-Lazio, Garbo: "Per me non si trattava in primis di rigore"

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:50News
di Manuel Del Vecchio

Il giornalista Daniele Garbo, durante il suo intervento su TMW Radio, ha commentato così l’episodio VAR che ha generato tante polemiche inutili e sterili post Milan-Lazio. Le sue parole:

Che idea si è fatto sul caso arbitrale in Milan-Lazio?

"Per me non si trattava in primis di rigore. L'arbitro è arrivato alla decisione giusta tramite un percorso sbagliato, dato che il fallo di Marusic non esisteva proprio. Romagnoli tira da mezzo metro e il movimento di Pavlovic mi sembra nettamente congruo, altrimenti non si può più marcare. Poi ne abbiamo visti di peggio, quindi se fosse stato assegnato non mi starei stupito".