Perché il 40enne Modric gioca così bene in Italia? Albertini: "Qui ritmi diversi rispetto a Spagna e Inghilterra"
Demetrio Albertini, intervistato da Sky Sport a margine dell’evento del Gran Galà del Calcio AIC 2025, parla di Luka Modric.
Come ci spieghiamo che un Modric 40enne, che l’anno scorso non era più titolare del Real Madrid, in Serie A riesca a giocare in questo modo?
"Personalmente credo che il campionato spagnolo, come quello inglese, abbia una velocità un po’ diversa dal nostro, non dico che sia meglio o peggio. La tattica può aiutare anche un giocatore di una certa età, riducendo gli spazi anche un giocatore di 40 anni, intelligente, riesce ad inserirsi meglio e con più facilità in un campionato come il nostro con ritmi diversi dagli altri”.
