Sarà sperimentata una nuova regola: i giocatori infortunati fuori per due minuti

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il giocatore infortunato che necessiti di cure mediche dovrà abbandonare il campo per due minuti, ha annunciato sabato la FIFA. La novità regolamentare, volta a "velocizzare" il gioco, sarà messa alla prova durante la Coppa d'Arabia. Al termine del torneo (1-18 dicembre in Qatar), "gli arbitri valuteranno tutti i dettagli di questo esperimento e prenderanno una decisione appropriata", ha dichiarato a Parigi Roberto Grassi, responsabile dei tornei giovanili della FIFA, a margine di una conferenza stampa sui preparativi del torneo, chiarendo che la decisione non é ancora definitiva. "Stiamo testando, riflettendo, osservando le reazioni e poi consultando i nostri partner prima di prendere una decisione", ha aggiunto, e "la Coppa d'Arabia è un torneo importante per questo tipo di sperimentazioni". Inoltre, il presidente del Comitato Arbitrale FIFA, Pierluigi Collina, ha dichiarato ad Al Kass TV che la FIFA desidera rendere il calcio più emozionantei, spiegando che "il motivo principale di questa decisione è accelerare il gioco".

Questa regola "si applicherà in tutti i casi, a meno che l'avversario del giocatore infortunato non riceva un cartellino giallo o venga espulso", ha spiegato Collina, e "anche gli infortuni del portiere saranno esenti, poiché una squadra non può giocare senza portiere". L'obiettivo è "curare solo i giocatori realmente infortunati e non quelli che simulano", ha aggiunto Hani Ballan, vicepresidente della Commissione Arbitrale. "Quando un giocatore è infortunato, l'arbitro si avvicinerà e chiederà se la situazione richiede l'intervento dello staff medico o se il giocatore può continuare. Questo velocizzerà il gioco e ridurrà le perdite di tempo", ha sottolineato Ballan. (ANSA).