Di Marzio: “Mio padre fece scoprire Taarabt a Galliani, ma voleva vederlo con la maglia del Napoli”

Nel primo episodio di "My Vibes", il nuovo formati di Milan Vibes, Gianluca Di Marzio, grandissimo esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato della sua carriera e di alcuni episodi particolari che ha vissuto in prima persona. Qui racconta l'aneddoto di quando Taarabt è arrivato in rossonero grazie ad Adriano Galliani

“Quando mio padre (Gianni Di Marzio n.d.r.) era al QPR come responsabile mercato con Briatore, Taarabt era uno di quei talenti e quando Adriano Galliani decise di portarlo al Milan, chiamò mio padre per sapere com’era come ragazzo. C’era la leggenda sulla discontinuità e sul carattere particolare, era effettivamente frizzante ma in campo era un talento pazzesco. Galliani ringraziò papà spesso e anche lo stesso Taarabt, anche se a onor del vero mio padre lo offrì prima al Napoli perché lo avrebbe voluto vedere con quella maglia.”