Bonanni: "Maignan alla Juventus? Non so se possa essere l'operazione giusta"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro di Mike Maignan, il cui nome è stato accostato proprio in queste ore alla Juventus.

Maignan, si fa sotto la Juve. Ma il Milan non dovrebbe trattenerlo?

"E' un portiere forte, importante, che guadagna poco rispetto alle cifre che girano nel calcio oggi. Non sarà difficile per lui trovare qualche altro contratto più importante, soprattutto all'estero. La Juve? Ha speso soldi importanti per prendere Di Gregorio, non valido come Maignan ma forte. Non so se l'operazione possa essere giusta. L'arrivo di uno come Maignan potrebbe metterlo in panchina e non so se sia conveniente".