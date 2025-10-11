Milan, i rigori sono diventati un vero tabù: i numeri negativi dei rossoneri. Ma il rigorista non cambierà...

vedi letture

E' passato qualche giorno, ma in casa rossonera non mancano i rimpianti dopo il pareggio senza reti in casa della Juventus. Anche perchè è il Milan tra le due squadre quella che è andata più vicina alla vittoria, avendo avuto le occasioni da gol più grandi, compreso un rigore che purtroppo è stato calciato alto da Christian Pulisic. Nel Diavolo i tiri dal dischetto stanno diventando un vero e proprio tabù, tanto che il club di via Aldo Rossi detiene un record negativo in Europa piuttosto sorprendente: da inizio 2024, il Milan ha infatti sbagliato sette dei 13 rigori calciati in Serie A (il 54%). Nessun club, nei maggiori cinque campionati europei, ha un bilancio così negativo nel periodo.

QUANTI ERRORI - Ci sono poi anche altri numeri che certificano le difficoltà del Milan dagli undici metri: nelle ultime tre stagioni, tenendo conto di tutte le competizioni, alla formazione rossonera sono stati concessi in tutto 19 rigori e di questi ne ha sbagliati ben 8 (uno quest'anno, quattro l'anno scorso e tre nell'annata 2023-2024). Errori che sono stati commessi da giocatori diversi: due Giroud, due Theo Hernandez, due Pulisic, uno Abraham e uno Gimenez. E' innegabile che nelle ultime stagioni c'è stata anche parecchia confusione sulla questione rigorista, basta ricordare quello che è successo l'anno scorso a Firenze con Pulisic che prima si è fatto "rubare" il rigore da Theo Hernandez e poi da Abraham (sbagliati entrambi).

PULISIC RIGORISTA - Ora le cose sono cambiate a Milanello e c'è una gerarchia ben precisa che verrà confermata anche dopo l'errore di domenica dell'americano. La conferma l'ha data lo stesso Max Allegri dopo il match dello Stadium: "Pulisic è il rigorista, non è che un rigore sbagliato cambia le cose". Quello contro la Juventus è stato solo il secondo penalty fallito da Pulisic in carriera. La curiosità è che l'altro lo ha sbagliato l'anno scorso sempre a Torino, in quel caso sul campo dei granata. Evidentemente la città piemontese non gli porta bene da questo punto di vista...

