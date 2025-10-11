USA-Ecuador 1-1: Pulisic dentro al 73', infortunio alla caviglia per Estupinan

vedi letture

Nella notte italiana si è giocata ad Austin un'amichevole tra gli Stati Uniti e Ecuador, partita terminata 1-1 (vantaggio degli ospiti con Valencia al 24', pareggio americano al 71' con Balogun). Christian Pulisic era in dubbio per questo match, ma alla fine è entrato in campo nella ripresa: l'attaccante del Milan, che non era al meglio fisicamente secondo quanto riferito dal ct Pochettino alla vigilia, è partito dalla panchina e al 73' ha preso il posto di Weah.

Chi invece ha giocato titolare nell'Ecuador è Pervis Estupinan ch però è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 44' per infortunio (è stato sostituito da Medina): secondo quanto riferisce Olè, l'esterno sinistro rossonero ha riportato un problema alla caviglia sinistra. Il giocatore salterà con ogni probabilità la prossima gara della sua nazionale contro il Messico.

