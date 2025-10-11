Nuovo record per Camarda: è il più giovane marcatore di sempre nella storia dell'Italia U21
Ieri sera l'Italia Under 21 ha iniziato alla grande il suo percorso verso i prossimi Europei di categoria, battendo 4-0 a Cesena i pari età della Svezia. In campo, oltre al rossonero Davide Bartesaghi (90' per lui), era presente anche Francesco Camarda, attaccante passato in estate al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan, il quale ha esordito con un gol su rigore.
Grazie a questa rete, Camarda, a 17 anni e 7 mesi, è diventato il giovane marcatore di sempre nella storia dell'Italia U21, battendo il record che fino a ieri sera era di Sieydou Fini. Lo riferisce SkySport sul suo profilo Instagram.
