Svizzera, Athekame convocato per la prima volta in nazionale maggiore
Come riporta il sito della Federcalcio svizzera, Zachary Athekame, esterno destro del Milan, è stato convocato dalla nazionale maggiore per il match in programma lunedì in casa della Slovenia, valido per le qualificazioni ai Mondiali. Il giocatore rossonero, che era in ritiro con l'Under 21 e stava preparando la partita di martedì sul campo delle Isole Faroe, è atteso direttamente a Lubiana dal ct Yakin. Per Athekame si tratta della prima convocazione nella nazionale maggiore della Svizzera.
ℹ️ Zachary Athekame stösst von der U-21 zum A-Nationalteam. Damit umfasst das Kader der A-Nati neu 24 Spieler. Athekame reist direkt aus der Schweiz nach Ljubljana.— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) October 11, 2025
ℹ️ Zachary Athekame rejoint l’équipe nationale A depuis les M21. L’effectif de la Nati compte désormais 24…
