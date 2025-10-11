Svizzera, Athekame convocato per la prima volta in nazionale maggiore

Come riporta il sito della Federcalcio svizzera, Zachary Athekame, esterno destro del Milan, è stato convocato dalla nazionale maggiore per il match in programma lunedì in casa della Slovenia, valido per le qualificazioni ai Mondiali. Il giocatore rossonero, che era in ritiro con l'Under 21 e stava preparando la partita di martedì sul campo delle Isole Faroe, è atteso direttamente a Lubiana dal ct Yakin. Per Athekame si tratta della prima convocazione nella nazionale maggiore della Svizzera.