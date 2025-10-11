Maignan verso l'addio, il Milan cerca il sostituto: occhi su Suzuki e Atubolu

Quale sarà il futuro di Mike Maignan? Rinnoverà il suo contratto con il Milan che scade a giugno o a fine stagione dirà addio al Diavolo e andrà in un altro club a zero? Sono queste le domande che si fanno tutti i tifosi milanisti, preoccupati di veder andare via il loro capitano. Dopo qualche errore di troppo nella scorsa annata, ora il francese sembra essere tornato ai suoi livelli, come dimostra la super parata su Gatti in Juventus-Milan.

TUTTO FERMO - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: la trattativa per il rinnovo è ormai ferma da mesi e ad oggi club, giocatore e agenti non si sono dati un appuntamento per riprendere il discorso sul possibile prolungamento del portiere. Il rendimento di Mike è cresciuto, ma per ora non ha cambiato le carte in tavola. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, intanto il francese, che si sta comportando comunque da grande professionista nonostante tutto, si guarderà intorno: nelle ultime ore la Juventus ha mostrato interesse per lui, mentre all'estero restano vive le piste che portano a Bayern Monaco e Chelsea (gli inglesi ci hanno provato seriamente lo scorso giugno, ma non hanno trovato un accordo con il Milan).

POSSIBILI SOSTITUTI - Anche in via Aldo Rossi, ovviamente, non resteranno fermi perchè non vorranno farsi trovare impreparati in caso di addio di Maignan. In Italia, un profilo che piace da tempo è quello di Zion Suzuki, portiere del Parma e della nazionale giapponese. Agli emiliani era costato circa 8 milioni di euro, ora ne vale almeno il doppio. C'è poi un altro nome che arriva dall'estero che viene tenuto d'occhio dal Diavolo con grande attenzione: è quello di Noah Atubolu, estremo difensore tedesco classe 2002 del Friburgo. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 18 milioni di euro.

