Pulisic e l'ottimo avvio di stagione con il Milan: "E' solo l'inizio, ho ancora molto da realizzare"

Non ci sono dubbi su chi sia stato finora il miglior giocatore del Milan in questo inizio di stagione. Parliamo ovviamente Christian Pulisic, i cui numeri sono davvero pazzeschi: sei gol in otto partite ufficiali tra Serie A (quattro reti) e Coppa Italia (due) e una media di un gol ogni 70 minuti. L'attaccante americano è ora impegnato con la sua nazionale e, parlando con i giornalisti prima dell'amichevole di questa notte contro l'Ecuador di Pervis Estupinan, ha commentato così il suo ottimo avvio di stagione: "Ho lavorato duramente quest'estate. Non è che mi sia semplicemente preso una pausa. Volevo assicurarmi che il mio corpo fosse pronto per iniziare la stagione, volevo iniziare alla grande, e ho lavorato duramente" ha spiegato Capitan America per rispondere anche alle tante critiche che gli sono arrivate durante estate per aver chiesto al ct Pochettino di non partecipare alla Gold Cup dopo le 50 partite giocate con il Milan.

SOLO L'INIZIO - Pulisic ha poi continuato: "L'ottimo inizio di stagione con il Milan? È solo questione di costanza e di impegno, ed è bello vedere i risultati e giocare bene. Ma è solo l'inizio della stagione. Ho ancora molto da realizzare" le sue parole riportate da Prosoccerwire. L'americano era in dubbio per l'amichevole contro l'Ecuador per un piccolo fastidio alla caviglia. Nulla di grave comunque visto che l'attaccante è entrato in campo al 73'. Dunque Max Allegri e i tifosi del Milan possono tirare un bel sospiro di sollievo.