Maignan via a zero? La Gazzetta e i casi del passato: "Gigio sorpreso e il tradimento di Calhanoglu. Poi ci fu Kessie"

Ogni discorso tra il Milan e Mike Maignan per il rinnovo di contratto del francese, che è in scadenza il prossimo 30 giugno, è al momento fermo e dunque tutto lascia pensare il portiere andrà via a fine stagione a zero. Non sarebbe la prima volta che il club di via Aldo Rossi vede andare via alcuni titolarissimi a parametro zero. Tra il 2021 e il 2022 ci sono stati tre addii che hanno fatto parecchio rumore: "Gigio sorpreso e il tradimento di Calhanoglu. Poi ci fu Kessie" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport.

Nell'estate 2021, c'è stata per esempio l'uscita a zero di Gianluigi Donnarumma: i discorsi per il rinnovo andavano avanti da tempo, ma ad un certo punto ci fu la mossa a sorpresa del Milan che, stufo del continua tira e molla, decise di chiudere proprio per Maignan, lasciando a bocca asciutta Gigio che poi firmò a zero per il PSG. Ancora più sorprendente è stato l'addio di Hakan Calhanoglu che, sempre quell'estate, preferì accettare l'offerta di contratto dell'Inter rispetto a quella del Diavolo. Nel 2022, invece, fu la volta di Alessio Romagnoli e di Franck Kessie.

