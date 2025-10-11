Milan, Jashari prosegue il suo percorso di recupero: ecco quando potrebbe rientrare in campo
Ardon Jashari, out da fine agosto a causa di una frattura composta del perone destro rimediata in allenamento dopo uno scontro con il compagno di squadra Santiago Gimenez, sta proseguendo il suo percorso di recupero per tornare il prima possibile a disposizione di Massimiliano Allegri. Quando potrà rientrare il centrocampista svizzero arrivato in estate a Milanello dopo una trattativa infinita tra il Milan e il Club Brugge? Secondo La Gazzetta dello Sport, Jashari potrebbe tornare nell’elenco dei disponibili del tecnico livornese più o meno a metà novembre.
Finora, lo svizzero ha giocato solo due spezzoni di partita contro Bari e Cremonese, prima di farsi male alla vigilia della sfida di campionato sul campo del Lecce. Quando tornerà, per Ardon, secondo acquisto più caro dell’estate milanista dopo Christopher Nkunku, non sarà comunque facile trovare spazio nel centrocampo rossonero che sembra aver trovato la formula giusta con il trio Fofana-Modric-Rabiot.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan