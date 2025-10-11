Ibra sul suo nuovo ruolo al Milan: "Sono un rappresentante di RedBird. Cerco di aiutare tutti a fare il meglio"
Intervenuto sul palco del 'Festival dello Sport', Zlatan Ibrahimovic ha parlato di sé, del suo nuovo ruolo da Senior Advisor del Milan per RedBird e tanto altro ancora. Questi alcuni estratti della sua intervista.
Cosa fa oggi Ibra nella vita?
"Oggi sono un rappresentante di RedBird, fondo proprietario del Milan. Cerco di aiutare tutti a fare meglio. Poi mi alleno sempre e ho altri progetti. Dopo l'addio al calcio deve fare sempre qualcosa per sentirmi vivo, anche se non c'è più l'adrenalina di quando ero un calciatore".
Il tuo riposo è durato poco...
"E' durato solo tre mesi. Poi sono entrati in questo nuovo ruolo. Dopo un anno ho tagliato i capelli, tra un anno sarò pelato (ride, ndr).
Come sono le tue giornate ora? Stai più in Italia che in Svezia?
"L'80% del tempo sono in Italia. Ogni giorno mi alzo, mi alleno e poi vado a Milanello o a Casa Milan. Poi viaggio tanto, vogliono scoprire il mondo che mi ha aperto Cardinale. Voglio fare nuove esperienze per crescere".
