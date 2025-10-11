Modric campione senza tempo. Ibrahimovic: "È un maestro, è identità. L'esultanza di Milan-Napoli dice tutto"

vedi letture

Intervenuto sul palco del 'Festival dello Sport', Zlatan Ibrahimovic ha parlato di sé, del suo nuovo ruolo da Senior Advisor del Milan per RedBird e tanto altro ancora. Questi alcuni estratti della sua intervista.

Anche Modric è un fenomeno. A 40 anni sta stupendo tutti...

"E' un maestro. Quando entra in campo, lui è il calcio, non gioca a calcio. Ha fatto una carriera incredibile. Alla fine dello scorso campionato abbiamo detto che serviva più esperienza. Abbiamo preso prima l'allenatore, poi Modric. Ancelotti ci ha detto che era l'unico giocatore del Real che non si era mai fatto male. Ha una mentalità incredibile. L'esultanza dopo Milan-Napoli dice tutto. E' passione, identità, è un maestro. Se c'era lui quando giocavo avrei allungato la mia carriera di un paio di anni. Siamo molto contenti di Luka, non solo per quello che fa in campo. Avere vicino uno come Modric ti porta a fare di più. Se in campo lui corre, gli altri lo vedono e poi corrono il doppio".

Lo scudetto con Pioli è una delle tue più grandi soddisfazioni?

"Ci sono squadre con più giovani, come il PSG, altre come la nostra che sono un mix tra gente di esperienza e giovani talenti. Prima di tornare al Milan nel 2020, era un progetto di giovani. Mi hanno preso perchè mancava gente di esperienza. Hanno pensato a me, ma in realtà sono io che ho pensato al Milan. Ho conosciuto Pioli e, come ho detto a Modric, mi ha detto che dovevo essere la guida della squadra. Io ero leader dentro e fuori dal campo, il mio modo di fare può sembrare cattivo, ma per me è normale. Quando non andavano bene le cose andavo io davanti alle telecamere. Se avessi potuto giocare con Modric sarebbe stata una bella cosa".