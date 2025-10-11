Rossoneri in nazionale: oggi tocca a Gabbia, Pavlovic e Leao

News
di Manuel Del Vecchio

Nella serata di oggi sono tre i rossoneri impegnati con le rispettive nazionali. Di seguito le partite ed il programma:

Strahinja Pavlović (Serbia)
Serbia-Albania: sabato 11 ottobre alle 20.45, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026

Matteo Gabbia (Italia)
Estonia-Italia: sabato 11 ottobre alle 20.45, Tallinn - Qualificazioni Mondiali 2026

Rafael Leão (Portogallo)
Portogallo-Irlanda: sabato 11 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026