MN - Lotta scudetto, Cattaneo: "Le coppe possono togliere un po' di energie e così il Milan può inserirsi"

MN - Lotta scudetto, Cattaneo: "Le coppe possono togliere un po' di energie e così il Milan può inserirsi"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:48News
di Manuel Del Vecchio
fonte intervista di Niccolò Crespi

In esclusiva per MilanNews.it, queste le parole del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Marco Cattaneo, intervistato dalla nostra redazione in merito alla stretta attualità del mondo rossonero.

Il Milan e la lotta scudetto:

"Ci si poteva aspettare un grande equilibrio all’inizio del campionato, infatti ad oggi non credo ci sia una squadra così superiore alle altre. Forse il Napoli è sulla carta quella potenziale per arrivare fino in fondo, ma le coppe possono togliere un po’ di energie, e così il Milan può inserirsi..".