Riforma Zola: distribuiti 4 milioni per i vivai della Serie C

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Sono stati riconosciuti ai club della Serie C i fondi stanziati dalla Figc (quattro milioni di euro), che vanno a completare la seconda parte programmatica della 'Riforma Zola'. Le risorse sono state distribuite alle società in base ai loro investimenti per infrastrutture, logistica, organici, numero squadre e allenatori del settore giovanile. In arrivo, tra le novità, il corso per formatori delle giovanili all'interno del settore tecnico. La Serie C si conferma un campionato giovane: in questo campionato, le squadre con calciatori del vivaio utilizzati in campo sono aumentate di circa il 10%, passando da 34 a 37 sulle 57 totali.

"Sono soddisfatto del riconoscimento che i nostri club stanno ricevendo per il loro impegno sui giovani calciatori -, dice il vicepresidente vicario Gianfranco Zola autore della riforma che porta il suo nome - grazie alla Figc, la quale si è già impegnata a garantire le ulteriori due tranche per la stagione 2025-26. È bello vedere che la Riforma è realtà, come il simbolo di una Serie C che vuole tornare a essere il laboratorio del calcio italiano". (ANSA).