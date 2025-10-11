Le formazioni ufficiali di Estonia-Italia: Gabbia parte dalla panchina

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:48
di Lorenzo De Angelis

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Estonia-Italia, sfida valida per il settimo turno di qualificazioni ai prossimi Mondiali. 

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotski, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets: Kait, Soomets, Saarma; Tamm. A disposizione: Igonen, Perk, Tamm, Mets, Schjonning-Larsen, Yakovlev, Kristal, Miller, Vetkla, Sinyavskiy, Mustmaa, Sappinen. CT: Jurge Henn

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Orsolini, Barella, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui, Kean. A disposizione: Carnsesecchi, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Cambiaso, Mancini, Locatelli, Cristante, Frattesi, Pio Esposito, Cambiaghi. CT: Gennaro Gattuso