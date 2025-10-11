Le formazioni ufficiali di Estonia-Italia: Gabbia parte dalla panchina
MilanNews.it
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Estonia-Italia, sfida valida per il settimo turno di qualificazioni ai prossimi Mondiali.
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotski, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets: Kait, Soomets, Saarma; Tamm. A disposizione: Igonen, Perk, Tamm, Mets, Schjonning-Larsen, Yakovlev, Kristal, Miller, Vetkla, Sinyavskiy, Mustmaa, Sappinen. CT: Jurge Henn
ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Orsolini, Barella, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui, Kean. A disposizione: Carnsesecchi, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Cambiaso, Mancini, Locatelli, Cristante, Frattesi, Pio Esposito, Cambiaghi. CT: Gennaro Gattuso
Pubblicità
News
Le più lette
4 Sarri su Milan-Como in Australia: "Penso che abbia ragione Rabiot e credo che abbia ricevuto una brutta risposta"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Cattaneo: "Allegri e Tare hanno riportato identità e normalità al Milan. Max è l'allenatore giusto per Leao"
live mnLIVE MN - Ibra: "Ecco cosa ho chiesto a Cardinale prima di tornare al Milan. Leao è un fenomeno, Modric è il calcio"
Milan, i rigori sono diventati un vero tabù: i numeri negativi dei rossoneri. Ma il rigorista non cambierà...
Luca SerafiniAltro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!
Franco OrdinePerché Scaroni ha permesso a De Siervo di bacchettare Rabiot? La caccia a Leao è senza senso
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com