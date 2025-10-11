Serbia-Albania, Pavlovic titolare: le formazioni ufficiali
Strahinja Pavlović parte titolare in Serbia-Albania di questo sabato 11 ottobre, alle 20.45, match valido per la Qualificazioni ai Mondiali 2026. Queste le formazioni ufficiali:
SERBIA (3-5-2): Petrovic; Milosavljevic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Stankovic, Maksimovic, Kostic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic. All. Stojkovic
ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Laci, Asllani, Shehu; Broja, Manaj, Uzuni. All. Sylvinho
