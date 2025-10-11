Serbia-Albania, Pavlovic titolare: le formazioni ufficiali

Serbia-Albania, Pavlovic titolare: le formazioni ufficialiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:35
di Manuel Del Vecchio

Strahinja Pavlović parte titolare in Serbia-Albania di questo sabato 11 ottobre, alle 20.45, match valido per la Qualificazioni ai Mondiali 2026. Queste le formazioni ufficiali:

SERBIA (3-5-2): Petrovic; Milosavljevic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Stankovic, Maksimovic, Kostic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic. All. Stojkovic

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Laci, Asllani, Shehu; Broja, Manaj, Uzuni. All. Sylvinho