Roma, Friedkin: "Milan-Como in Australia? Supportiamo quello che decide la UEFA"

A margine dell'Assemblea dell'ECA, Dan Friedkin, presidente della Roma, ha parlato così di Milan-Como che si giocherà a Perth in Australia: "Supportiamo quello che decide di fare l'Uefa, sono nostri partner, così come dell'EFC (European Football Clubs, ndr). Sono vicini a noi e ai tifosi di calcio, quindi noi supportiamo le loro decisioni" riporta tuttomercatoweb.com.

Nelle scorse ore, anche l'ad della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha detto la sua sulla questione: "NFL e NBA giocano da anni lontano dagli USA, con il concetto di essere un prodotto globale e che, dunque, può avere tifosi in tutto il mondo. La UEFA si è detta contraria, ma ha accettato l'eccezionalità di questo evento. Crediamo, però, che questo possa essere un modello che il mondo del calcio, seguendo regole ben precise, debba seguire per non perdere posizioni rispetto ad altri sport. Faccio un esempio: da anni il Tour de France, il Giro d'Italia e la Vuelta prendono il via da altri paesi, per competizioni che durano 21 giorni e che per tre di questi si spostano in un altro paese, proprio per esportare il proprio brand e farlo conoscere. Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo".

