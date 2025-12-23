Serena: "Tra le big italiane per ora non ci sono schiacciasassi: sono tutte lì appaiate"

Aldo Serena è stato intervistato nell'edizione odierna di Tuttosport e ha parlato così della lotta scudetto: "Tra le big italiane per ora non ci sono schiacciasassi: sono tutte lì appaiate tra successi e frenate improvvise. Tutte incompiute".

Senz’altro è un’ottima notizia per il Milan non andare a disputare la partita contro il Como in Australia a febbraio. Un dietrofront clamoroso rispetto alle indicazioni delle ultime ore. Se la vediamo dal punto di vista sportivo, sarebbe stata una trasferta rischiosa per tanti fattori. Tifosi italiani penalizzati, giocatori sottoposti a voli lunghissimi, fuso orario, cambio climatico e rischio infortuni, insomma la lista è lunga.

Ma che caos c’è stato attorno a questa partita? Prima si gioca, poi salta, poi viene confermata addirittura dal presidente della Lega serie A prima di Napoli-Milan in diretta nazionale, poi salta ufficialmente e definitivamente. Pur di giocarla a Perth la Lega aveva scelto di farla arbitrare a direttori di gara asiatici, ma alla fine è stata annullata per motivi economici. Il rischio di andare incontro a sanzioni ha portato la federazione australiana e la Lega serie A a rinunciare. Alla fine è giusto così, perché quasi a nessuno avrebbe fatto piacere questa trasferta. Dove i giocatori e i tifosi sarebbero stati sicuramente i più penalizzati.

Ieri sera è sbarcato a Malpensa il nuovo acquisto Niclas Fullkrug. Speravamo tutti in qualcosa di meglio, ma da quello che filtra dalla sede rossonera, non ci sono soldi da investire a gennaio. Purtroppo la situazione è questa. Peccato che molte risorse sono state spese male in estate, perché fino ad oggi gli unici acquisti che hanno convinto sono stati Rabiot e Modric. Dunque Fullkrug in prestito con diritto fino a giugno, una pezza per cercare di fare a Max Allegri qualche risorsa in più in un reparto che ha tante problematiche, da Nkunku a Gimenez, passando per i continui stop fisici di Leao e Pulisic (che insieme incredibilmente hanno giocato pochissimo). Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche potrebbe essere la figura giusta, perché si tratta del classico attaccante d’area di rigore. Invece se la vediamo sotto l’aspetto clinico, il giocatore è stato spesso infortunato e prenderlo rappresenta un grosso rischio. Oggi le visite mediche e domani il primo allenamento con i test a Milanello.

Ora il Milan vuole prendere un difensore duttile, capace di giocare sia a destra che centrale. E dunque si stanno valutando diversi profili in prestito. Anche qui nessun investimento importante. L’unica variazione potrebbe esserci se dovesse partire qualcuno a titolo definitivo. Per questo il Diavolo sperava di vendere Gimenez a gennaio, ma l’operazione del messicano ha guastato i piani del club.

Max Allegri fino ad oggi ha svolto un lavoro enorme. In campionato si trova solamente ad un punto dal primo posto, e avrebbe meritato un aiuto più convincente sul mercato. Bisognerà utilizzare al massimo tutte le risorse della rosa, provare ad andare oltre i propri limiti per sognare di arrivare fino alla fine in competizione con Inter e Napoli. In caso contrario sarà un’altra stagione di rimpianti, con l’ennesima conferma che i risultati economici/finanziari precedono sempre quelli sportivi.