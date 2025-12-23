MN - Niclas Fullkrug indosserà la maglia numero 9
Terminata la prima, lunga, giornata in rossonero per Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco, che è sbarcato ieri sera a Milano, oggi ha svolto tutto l'iter di visite mediche, prima di recarsi a Casa Milan per la registrazione dei contenuti media. Domani sarà a Milanello per la prima volta e avrà i primi contatti sia con il tecnico Massimiliano Allegri che con i suoi nuovi compagni di squadra.
Intanto la redazione di MilanNews.it può confermare che il centravanti tedesco ha scelto di indossare la maglia numero 9. Il giocatore più recente ad averla vestita è stato Luka Jovic che l'ha ereditata da Olivier Giroud nel corso dell'ultima stagione: il numero più ambito per ogni centravanti trova subito un nuovo padrone.
