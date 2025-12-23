Sabatini: "Fullkrug caratteristiche perfette, peccato che non segna da un anno"

Il Milan sta portando alla corte di Massimiliano Allegri un nuovo attaccante in vista del mercato di riparazione di gennaio: si tratta di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco clase 1993 già cercato in passato e che in questa stagione non sta trovando spazio al West Ham. Il club rossonero porterà il calciatore a Milanello con la formula del prestito con diritto di riscatto, per dare al tecnico quella soluzione di peso in area di rigore che oggi manca al Diavolo.

Sandro Sabatini, giornalista delle reti Mediaset, sul suo personale canale YouTube ha parlato di questo colpo di mercato rossonero. Il commento di Sabatini sul sempre più probabile acquisto di Fullkrug: "Le notizie di mercato sono che in avanti è arrivato Niclas Fullkrug in prestito, che è un trentaduenne buon giocatore, con le caratteristiche perfette per quello che serve in attacco al Milan, peccato che non segna da un anno ed è reduce da un infortunio. Quindi calma prima dell'entusiasmo".