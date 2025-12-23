MN - Mazzotta: "Fullkrug può essere d'aiuto a Leao e Pulisic"
Niclas Fullkrug è sbarcato a Milano e sarà il nuovo centravanti del Milan: il classe 1993 tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e sarà ufficializzato non appena verranno aperte le trattative per la finestra di mercato invernale a inizio gennaio. Per scoprire i segreti di quello che sarà il nuovo attaccante rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il profondo conoscitore di calcio tedesco Mauro Mazzotta, CEO e Caposcout della MLM Scouting Consulting & Co. nonché tecnico della U17 del Kaisersalutern, in Germania. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Tatticamente, come lo vedi in coppia con uno tra Leao o Pulisic?
"Può essere un aiuto perché è abituato a fare l'unica punta solitamente nel 4-2-3-1 ma può giocare anche con due punte. Fullkrug andrà a giocare da centravanti profondo con una seconda punta che gira intorno: Pulisic, Nkunku e Leao sono tipiche seconde punte. Lui sa giocare molto bene da sponda e soprattutto è forte dentro l'area".
