La Premier League mette gli occhi su Bartesaghi: come si può difendere il Milan

Davide Bartesaghi è sicuramente una delle note più liete di questa prima parte di stagione del Milan. Il terzino classe 2005, che tra qualche giorno compirà 20 anni, ha superato nelle gerarchie di Allegri il nuovo acquisto estivo Pervis Estupinan: nell'ultima di campionato ha trovato anche primo e secondo gol con la prima squadra rossonera. Di partita in partita il giovane calciatore, cresciuto nel settore giovanile rossonero, sta migliorando a vista d'occhio.

Proprio per questi motivi, Davide Bartesaghi è finito nel radar della Premier League. Secondo quanto riporta questa sera La Gazzetta dello Sport, il calciatore rossonero sarebbe l'obiettivo di diverse squadre inglesi, su tutte l'Arsenal che aveva mostrato interesse per il classe 2005 anche nel corso dell'estate. Dalla Premier non hanno impedimenti economici, si sa, ma allo stesso tempo il Milan può difendersi con alcune armi: il rinnovo recente di Bartesaghi fino al 2030 come anche la considerazione del club nei confronti della crescita del ragazzo.