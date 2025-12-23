Ibrahimovic, rovesciata in spiaggia a Dubai: "La potenza è niente senza Zlatan"
MilanNews.it
Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore rossonero e attuale Senior Advisor del club rossonero per conto di RedBird di Gerry Cardinale, si sta godendo in questi giorni alcune giorni di vacanza a Dubai, come mostrato dal video che lo svedese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Sulla spiaggia e con lo sfondo dell'inconico palazzo Burj Al Arab Jumeirah, Zlatan palleggia prima di prodursi in una rovesciata: ancora in grandissima forma fisica.
Nella caption del reel Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha chiosato con una tipica frase in stile dello svedese: "La potenza è niente senza Zlatan".
Pubblicità
News
E' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non bastadi Antonio Vitiello
Le più lette
1 E' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non basta
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Mazzotta (MLM Scouting): "Fullkrug inaspettato al Milan: è un'occasione. In Germania ci sono tanti dubbi"
Pietro MazzaraGabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com