Ibrahimovic, rovesciata in spiaggia a Dubai: "La potenza è niente senza Zlatan"

Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore rossonero e attuale Senior Advisor del club rossonero per conto di RedBird di Gerry Cardinale, si sta godendo in questi giorni alcune giorni di vacanza a Dubai, come mostrato dal video che lo svedese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Sulla spiaggia e con lo sfondo dell'inconico palazzo Burj Al Arab Jumeirah, Zlatan palleggia prima di prodursi in una rovesciata: ancora in grandissima forma fisica.

Nella caption del reel Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha chiosato con una tipica frase in stile dello svedese: "La potenza è niente senza Zlatan".