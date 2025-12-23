MN - Mazzotta: "A Fullkrug piace giocare di sponda e in area: quello che cerca il Milan"

Niclas Fullkrug è sbarcato a Milano e sarà il nuovo centravanti del Milan: il classe 1993 tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e sarà ufficializzato non appena verranno aperte le trattative per la finestra di mercato invernale a inizio gennaio. Per scoprire i segreti di quello che sarà il nuovo attaccante rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il profondo conoscitore di calcio tedesco Mauro Mazzotta, CEO e Caposcout della MLM Scouting Consulting & Co. nonché tecnico della U17 del Kaisersalutern, in Germania. Un estratto delle sue dichiarazioni.

In un attacco a tre come lo vedi?

"In un tridente può giocare sicuramente al centro, è un 9 puro a cui piace giocare nell'area di rigore e che attacca meno la profondità. Gli piace giocare di sponda e in area di rigore: quello che cerca il Milan. In Germania tutti hanno dei dubbi: ha un contratto di soli sei mesi, deve funzionare da subito e lui è da tanto che non gioca e da aprile che non segna"