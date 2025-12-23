Pellegatti ricorda: “Milan guarda solo ai prestiti. A gennaio non caccia un euro”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato il mercato in entrata del Milan per quanto riguarda la difesa e ha parlato di alcuni nomi fatti nelle ultime ore da diversi esperti di mercato. Vediamo nel dettaglio il suo commento:

"Incominciano ad arrivare tanti nomi per quanto riguarda il difensore. Gianluca Di Marzio ha parlato di Gatti che potrebbe essere un ipotesi. Ma inanzitutto la Juve non lo presta e, fino a quando avrò notizie diverse, il Milan non fa uscire un euro dal mercato di gennaio, quando avrò notizie differenti ne parlerò. La Juve non presta sicuramente Gatti che è un nome apprezzato da Allegri. C'è il nome di Skriniar, però Skriniar è andato al Fenerbache soprattuto perchè c'era Mourinho. In Turchia c'è un po' di movimento, ci sono stati degli scandali, però non crediamo proprio che il Fenerbache possa dare in prestito Skriniar, stando alla linea del solo prestito voluto dal Milan. Dier del Monaco può essere interessante, un giocatore di statura internazionale, ma te lo da il Monaco in prestito? Tare dovrà essere bravo a trovare delle opportunità stile Fullkrug"