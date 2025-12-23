Ravezzani duro: “Milan-Como arbitrata da arbitri stranieri enorme fesseria”

Dopo l'ennesimo ribaltamento di fronte che questa volta dovrebbe essere veramente definitivo ed ufficiale, la partita di campionato tra Milan e Como non si giocherà a Perth. Dopo tante inversioni, dietrofront e ulteriori accettazioni, è stato annunciato che la richiesta da parte della federazione asiatica di far arbitrare la partita dai propri arbitri e soprattuto altre richieste non rese note ma ritenute inaccettabili ha fatto si che la trasferta oltreoceano sia saltata.

In merito proprio alla richiesta della presenza degli arbitri della confederazione asiatica, alla quale la Lega aveva dato il proprio consenso nonostante tutto, si è espresso sul proprio profilo X il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani che così ha commentato questa decisione.