Ravezzani duro: “Milan-Como arbitrata da arbitri stranieri enorme fesseria”
Dopo l'ennesimo ribaltamento di fronte che questa volta dovrebbe essere veramente definitivo ed ufficiale, la partita di campionato tra Milan e Como non si giocherà a Perth. Dopo tante inversioni, dietrofront e ulteriori accettazioni, è stato annunciato che la richiesta da parte della federazione asiatica di far arbitrare la partita dai propri arbitri e soprattuto altre richieste non rese note ma ritenute inaccettabili ha fatto si che la trasferta oltreoceano sia saltata.
In merito proprio alla richiesta della presenza degli arbitri della confederazione asiatica, alla quale la Lega aveva dato il proprio consenso nonostante tutto, si è espresso sul proprio profilo X il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani che così ha commentato questa decisione.
Diciamola tutta: consentire una partita dall’altra parte del mondo con arbitro che non conosceva nessuno dei protagonisti e non avrebbe mai arbitrato altre partite della competizione era una gigantesca fesseria. Lodevole l’idea Lega di aprire nuovi palcoscenici. Ma così no. https://t.co/wwT8p76riL— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 23, 2025
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan