Chukwueze: "Mi manca il Milan, è la mia seconda casa. Gli auguro ogni fortuna"

Samuel Chukwueze, calciatore nigeriano di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Fulham in Premier League, è stato intervistato sul canale di ON Sport direttamente dal ritiro della Nazionale della Nigeria con cui è impegnato in questi giorni per la Coppa d'Africa. Nel corso della chiacchierata, l'esterno offensivo ha parlato tanto anche della sua esperienza in rossonero: sul perché non è andata e su alcuni dei protagonisti della formazione milanista. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Ti manca il Milan?

“Sì mi manca il Milan, è la mia seconda casa. La mia famiglia è rimasta lì quindi mi manca. È una bella città ma ognuno deve concentrarsi sulla propria vita: loro stanno facendo bene e gli auguro ogni fortuna anche perchè sono ancora un giocatore del Milan, visto che sono in prestito”