Fullkrug al Milan: quale sarà l'impatto a bilancio del centravanti tedesco?

vedi letture

Niclas Fullkrug è un nuovo giocatore del Milan, manca solamente l'ufficialità che è destinata ad arrivare una volta che sarà aperto il calciomercato a partire dal 2 gennaio in avanti. Il centravanti tedesco classe 1993 arriva in rossonero dal West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto che è stato fissato, secondo le indiscrezioni di queste ore, a 5 milioni di euro. Il giocatore, dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di oggi, domani svolgerà il primo allenamento a Milanello.

Intanto i colleghi di Calcio e Finanza hanno già valutato quello che sarà l'impatto di Niclas Fullkrug sul bilancio del Milan. Come detto il giocatore arriva a Milano a titolo temporaneo gratuito con opzione di acquisto fissata a 5 milioni. Il costo che andrà a influenzare sulle casse rossonere per la stagione in corso, perciò, sarà limitato solamente all'ingaggio lordo dal valore 2,7 milioni di euro, equivalenti a 1,5 milioni netti. Altro conto sarà eventualmente da fare in caso di acquisto, andando a considerare i 5 milioni e uno stipendio, ipotizzato, di circa 3 milioni netti.