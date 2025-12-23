Gattuso sulla Nazionale: "Sapevo di essermi preso una grande responsabilità"

Gennaro Ivan Gattuso, CT della Nazionale Italiana ed ex calciatore e tecnico rossonero, è stato intervistato da Vivo Azzurro TV in occasione della conclusione dell'anno 2025 e ha parlato del suo incarico come selezionatore della squadra azzurra. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni che è stato raccolto dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Cinque vittorie e una sola sconfitta nelle 6 partite della sua gestione:

"Sapevo di essermi preso una grande responsabilità e che non era facile, ma devo dire che nelle sei partite che abbiamo fatto, tranne nell'ultima in cui abbiamo sbagliato il secondo tempo, i giocatori hanno dato tutto. La squadra si è sempre fatta trovare pronta. Ho visto atteggiamenti molto positivi, mentalità positiva e grande senso di appartenenza. Ho trovato un gruppo di ragazzi che sta cercando di dare tutto quello che ha. Penso che si percepisca"