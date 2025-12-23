Serie A, tutti gli arbitri della 17^ giornata di campionato

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - L'arbitro Raffaele Guida di Torre Annunziata è stato designato per dirigere Parma-Fiorentina, prima partita della 17/a giornata del campionato di serie A, in programma sabato prossimo alle 12.30. L'Inter capolista, in campo domenica sera a Bergamo contro l'Atalanta, avrà come direttore di gara La Penna di Roma. Tra le altre designazioni, Pisa-Juventus sarà diretta da Maresca di Napoli, Milan-Verona a Fabbri di Ravenna, Cremonese-Napoli a Mariani di Aprilia, Roma-Genoa a Di Bello di Brindisi.

Inoltre, Lecce-Como a Marchetti di Ostia Lido e Torino-Cagliari a Doveri di Roma. Inoltre, Udinese-Lazio vedrà in campo Colombo di Como e per il derby Bologna-Sassuolo ci sarà Sacchi di Macerata- (ANSA).