L'Inter perde Bonny: non ci sarà domenica contro l'Atalanta
Oggi alle 20:40News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - L'Inter perde Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese, a seguito di un evento traumatico riscontrato nell'allenamento di ieri, si sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro, come reso noto dal club nerazzurro. Le sue condizioni saranno valutate la prossima settimana: salterà così sicuramente la sfida contro l'Atalanta di domenica, per poi essere valutato per le sfide successive. (ANSA).