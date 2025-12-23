L'Inter perde Bonny: non ci sarà domenica contro l'Atalanta
(ANSA) - MILANO, 23 DIC - L'Inter perde Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese, a seguito di un evento traumatico riscontrato nell'allenamento di ieri, si sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro, come reso noto dal club nerazzurro. Le sue condizioni saranno valutate la prossima settimana: salterà così sicuramente la sfida contro l'Atalanta di domenica, per poi essere valutato per le sfide successive. (ANSA).
