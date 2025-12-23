MN - Mazzotta: "Livello della Premier troppo elevato per Fullkrug"

Niclas Fullkrug è sbarcato a Milano e sarà il nuovo centravanti del Milan: il classe 1993 tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e sarà ufficializzato non appena verranno aperte le trattative per la finestra di mercato invernale a inizio gennaio. Per scoprire i segreti di quello che sarà il nuovo attaccante rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il profondo conoscitore di calcio tedesco Mauro Mazzotta, CEO e Caposcout della MLM Scouting Consulting & Co. nonché tecnico della U17 del Kaisersalutern, in Germania. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Oltre agli infortuni, cos'è che non è andato bene nell'esperienza in Premier League?

"Se uno vede la storia di Fullkrug, vediamo un giocatore che per tutta la carriera è stato un calciatore discreto di 2.Bundesliga e che si è affermato tardi in Bundesliga, nel 2022. Qui in Germania sembrava che avesse toccato l'apice con il trasferimento al Borussia Dortmund e con un Mondiale in Qatar abbastanza discreto, convocato a sorpresa da Flick. Poi al Dortmund non è andato tanto bene e ha fatto pochi gol, quindi il trasferimento in Premier League che è stato un passo importante: il livello della Premier era molto elevato per Fullkrug. Questo passaggio al Milan è proprio una cosa inaspettata per questo giocatore ma può essere un'occasione se il corpo regge"