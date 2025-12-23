Capello: "Ci sarà stato un consulto in società per valutare chi poteva essere l’uomo giusto”
Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del momento del Milan che ha chiuso l'arrivo in attacco di Niclas Fullkrug. Ecco le parole dell'ex tecnico rossonero: "Il Milan perde punti e prende gol: non è da Allegri. Questo è il dramma, sportivo s’intende, dei rossoneri. Devono trovare solidità in difesa: gli errori e le incertezze sono costati fin qui tanti punti. L’atteggiamento è molto offensivo, ma così si va in difficoltà dietro. E poi si doveva far meglio con le piccole.
Se Fullkrug è l'uomo giusto per l'attacco del Milan? Domanda importante che richiede risposta importante… Di sicuro, senza un 9 è difficile giocare. Füllkrug è un attaccante vecchio stampo: ci sarà stato un consulto in società per valutare chi poteva essere l’uomo giusto. Però non è soltanto questione di centravanti: il Milan non ha le coppe europee rispetto alle altre e dovrebbe sfruttare questo vantaggio".
