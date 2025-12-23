MN - Heldt contro i più scettici: "Le critiche a Fullkrug? In Premier ha avuto difficoltà ad ambientarsi"

In esclusiva dal RheinEnergieSTADION di Colonia, il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato l'ex direttore sportivo del Hannover 96 Horst Heldt, oggi all'Union Berlino e con un passato anche come direttore dello Schalke 04, Colonia e Stoccarda, in esclusiva per MilanNews.it. All'Hannover dal 2017 al 2019, i destini di Heldt e dell'ormai prossimo attaccante rossonero Fullkrug si sono incrociati in Bassa Sassonia dove il centravanti tedesco arrivò un anno prima e ci rimase qualche mese dopo la sua partenza. Insieme festeggiarono la promozione in Bundesliga nel 2017. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Ma non tutti i tifosi del Milan sono convinti. C'è chi rinfaccia alla dirigenza di aver preso un giocatore che compirà 33 anni a febbraio, spesso in infermeria e con una vena realizzativa tutt'altro che incoraggiante al West Ham dove ha segnato soli 3 gol in 29 partite dopo il suo arrivo dal Borussia Dortmund nell'estate del 2024, post-Europeo. Cosa si sente di rispondere ai critici?

"Sono opinioni superficiali! Io penso che sia sempre imperativo imparare a conoscere qualcuno prima di giudicarlo. Saltare a conclusioni affrettate non ha alcun senso... ci vuole pazienza. Bisogna analizzare prima che tipo di infortuni ha subito a quanto tempo ha impiegato per rimettersi in sesto. Ha fatto tre gol al West Ham? Ma non bisogna trascurare aspetti importanti come il tipo di calcio in cui si è dovuto calare, il suo tempo di gioco e il minutaggio. Tutto sommato lui però ha dimostrato con i fatti che il gol ce l'ha nel sangue. I tifosi del Milan saranno ben felici di accogliere un grande finalizzatore e che ha nelle sue corde il gol... ma solo se viene servito".

Perché Fullkrug può debuttare già il 2 gennaio

Fullkrug potrebbe debuttare contro il Cagliari grazie a una deroga della Figc. Venerdì 2 gennaio aprirà il calciomercato invernale e sarà possibile depositare i contratti in Lega. A causa dei tempi tecnici ristretti, le due squadre non avrebbero potuto schierare i nuovi acquisti nell'anticipo del venerdì sera. Tuttavia, su richiesta della Lega Calcio, la Figc ha concesso una deroga ad hoc così da non "penalizzare" Cagliari e Milan rispetto agli altri club di Serie A che scenderanno in campo da sabato 3 gennaio in poi.

Il dispositivo Figc

La deroga, ovviamente, riguarda solamente le due squadre che scenderanno in campo il 2 gennaio. Nel dispositivo pubblicato dalla Figc è spiegato che "ritenuta condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Serie A", si autorizza "limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, l'utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara".