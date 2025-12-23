Zazzaroni chiaro sull'idea Perth: "Prima di esportare il nostro calcio, proviamo a migliorarlo"

di Federico Calabrese

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha parlato così dell'annullamento di Milan-Como a Perth: "Mi rallegro infine per l’annullamento della trasferta di Perth, non prima però di aver ricordato che quando si organizzano delle uscite così spiazzanti e “provocatorie” è necessario avere la certezza di trovare qualcuno ad attenderci all’aeroporto.

Presi i biglietti?, e il passaporto? Azz, abbiamo dimenticato il bambino! Prima di esportare il nostro calcio, proviamo a migliorarlo, sennò va a finire come Napoli-Bologna: qualche migliaio di tifosi estemporanei che a un certo punto non vedevano l’ora di tornare nel loro compound.  