Accelerata Roma per Zirkzee: a metà gennaio l’olandese sarà in Italia

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe chiuso per l'acquisto dell'attaccante olandese in forza al Manchester United Zirkzee. Dopo la partita di campionato contro la Juventus, e la pubblica bocciatura da parte di Gasperini nel post partita di Ferguson, c'è stata un'accelerata della società giallorossa che pare abbia praticamente chiuso non uno ma ben due colpi in attacco: Raspadori e per l'appunto Zirkzee. L'italiano dovrebbe arrivare subito ad inizio gennaio mentre per l'olandese, il tecnico della Roma dovrà aspettare fino a metà mese

Per quanto riguarda Zirkzee, la rosea riporta che il club nell'ultimo weekend ha intensificato i contatti col club ingelse raggiungendo un punto di svolta grazie anche al pressing fatto da Zirkzee e al benestare dei Friedkin, disposti ad avvicinare la cifra di 40 milioni per il centravanti, richeisto espressamente dal tecnico. Per l'arrivo del giocatore nella capitale, i tifosi potranno anche non aspettare la coppa d'Africa e vedere Joshua già a metà gennaio.