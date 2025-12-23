La Lazio riuscirà a fare mercato? Intanto, Sarri fa una battuta sui segnali di fumo e gli indiani
(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Un pizzico di delusione c'è, ma abbiamo fatto un primo tempo scadente dal punto di vista qualitativo. Qualcosa in più nel secondo, la sensazione di poterla vincere abbiamo cominciato a darla, ma abbiamo fatto troppo poco, soprattutto negli ultimi 20 metri. Oggi siamo stati costretti a cambiare tanto e qualche meccanismo è venuto meno. Quando l'emergenza diventa quotidianità qualcosa devi pagare". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, a DAZN dice la sua sul pareggio ottenuto dai suoi contro la Cremonese.
Parlando del mercato, con la Lazio in attesa di sapere se potrà operare liberamente o a saldo zero, il tecnico ripete: "Quest'anno sopporterò tutto, ho fatto una scelta e la manterrò fino alla fine. Per il mercato non dovete parlare con me, io non so nulla. Segnali dalla società? Sì, di fumo. Saranno gli indiani", conclude ridendo il tecnico. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan