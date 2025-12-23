La Lazio riuscirà a fare mercato? Intanto, Sarri fa una battuta sui segnali di fumo e gli indiani

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Un pizzico di delusione c'è, ma abbiamo fatto un primo tempo scadente dal punto di vista qualitativo. Qualcosa in più nel secondo, la sensazione di poterla vincere abbiamo cominciato a darla, ma abbiamo fatto troppo poco, soprattutto negli ultimi 20 metri. Oggi siamo stati costretti a cambiare tanto e qualche meccanismo è venuto meno. Quando l'emergenza diventa quotidianità qualcosa devi pagare". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, a DAZN dice la sua sul pareggio ottenuto dai suoi contro la Cremonese.

Parlando del mercato, con la Lazio in attesa di sapere se potrà operare liberamente o a saldo zero, il tecnico ripete: "Quest'anno sopporterò tutto, ho fatto una scelta e la manterrò fino alla fine. Per il mercato non dovete parlare con me, io non so nulla. Segnali dalla società? Sì, di fumo. Saranno gli indiani", conclude ridendo il tecnico. (ANSA).