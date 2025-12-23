Udinese deferita per il caso Mandragora: stupore del club
(ANSA) - UDINE, 19 DIC - L'Udinese è stata deferita dal procuratore federale della Figc per presunte violazioni contestate ai dirigenti Stefano Campoccia e Franco Collavino nell'ambito dell'operazione che nel 2018 portò Rolando Mandragora dalla Juventus al club friulano. Secondo la Procura, "era stata concordata una pattuizione diversa rispetto a quella risultante dai documenti depositati (da un'opzione al riacquisto fissata a 26 milioni, all'obbligo di riscatto poi effettivamente avvenuto nell'ottobre del 2020 a 10,7 milioni) eludendo così la normativa federale al fine di far ottenere all'Udinese benefici contabili e fiscali con riferimento ai bilanci di esercizio 2019, 2020 e 2021". L'Udinese ha diffuso una nota in cui "manifesta stupore per la decisione" e annuncia che "valuterà le azioni più opportune da intraprendere nel procedimento sportivo, nel rispetto delle tempistiche previste".
"Udinese ribadisce fermamente la correttezza e la trasparenza del proprio operato e di quello dei suoi tesserati", conclude il comunicato della società bianconera, che si riferisce al caso plusvalenze, per il quale l'Udinese è stata deferita oggi al Tribunale Figc. (ANSA).
