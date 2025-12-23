Una tra Jagiellonia e Omonia Nicosia sarà avversaria della Fiorentina dei playoff di Conference

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - La Fiorentina, sconfitta dal Losanna nell'ultima giornata della prima fase di Conference League è costretta a disputare gli spareggi, avendo concluso al 15/o posto. Le otto qualificate direttamente per gli ottavi di finale sono Strasburgo, Rakow, Aek Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Magonza e Aek Larnaca, che ha tolto il posto proprio al Losanna, nona e prima delle 16 squadre che vanno agli spareggi. Tra queste ci sono lo Jagiellonia e l'Omonia Nicosia, una delle quali sarà avversaria dei viola nello spareggio. Il sorteggio in merito si terrà il 16 gennaio prossimo a Nyon, sede dell'Uefa. (ANSA).