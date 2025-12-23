Una tra Jagiellonia e Omonia Nicosia sarà avversaria della Fiorentina dei playoff di Conference
(ANSA) - ROMA, 18 DIC - La Fiorentina, sconfitta dal Losanna nell'ultima giornata della prima fase di Conference League è costretta a disputare gli spareggi, avendo concluso al 15/o posto. Le otto qualificate direttamente per gli ottavi di finale sono Strasburgo, Rakow, Aek Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Magonza e Aek Larnaca, che ha tolto il posto proprio al Losanna, nona e prima delle 16 squadre che vanno agli spareggi. Tra queste ci sono lo Jagiellonia e l'Omonia Nicosia, una delle quali sarà avversaria dei viola nello spareggio. Il sorteggio in merito si terrà il 16 gennaio prossimo a Nyon, sede dell'Uefa. (ANSA).
Pubblicità
News
E' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non bastadi Antonio Vitiello
Le più lette
1 E' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non basta
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Pietro MazzaraGabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com