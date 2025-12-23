MN - Il retroscena di Heldt: "Nel 2013 fui io a portare Boateng dal Milan allo Schalke"

In esclusiva dal RheinEnergieSTADION di Colonia, il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato l'ex direttore sportivo del Hannover 96 Horst Heldt, oggi all'Union Berlino e con un passato anche come direttore dello Schalke 04, Colonia e Stoccarda, in esclusiva per MilanNews.it. All'Hannover dal 2017 al 2019, i destini di Heldt e dell'ormai prossimo attaccante rossonero Fullkrug si sono incrociati in Bassa Sassonia dove il centravanti tedesco arrivò un anno prima e ci rimase qualche mese dopo la sua partenza. Insieme festeggiarono la promozione in Bundesliga nel 2017. Questo un estratto delle sue considerazioni:

La sua qualità maggiore è il colpo di testa. Può lasciare una traccia indelebile nella storia dei rossoneri come Oliver Bierhoff a fine Anni Novanta?

"Io penso che sia più dinamico di Oli Bierhoff che ha avuto grande successo in Italia. Ma Fülle ha le carte in regola per ripercorrere le sue orme in Serie A".

Quindi acquisto top per il Milan.

"Penso proprio di sì".

Lei invece ha mai avuto a che fare in chiave mercato con il Milan?

"Sì, fui proprio io a portare Kevin-Prince Boateng dal Milan allo Schalke 04 nel 2013".

Perché Fullkrug può debuttare già il 2 gennaio

Fullkrug potrebbe debuttare contro il Cagliari grazie a una deroga della Figc. Venerdì 2 gennaio aprirà il calciomercato invernale e sarà possibile depositare i contratti in Lega. A causa dei tempi tecnici ristretti, le due squadre non avrebbero potuto schierare i nuovi acquisti nell'anticipo del venerdì sera. Tuttavia, su richiesta della Lega Calcio, la Figc ha concesso una deroga ad hoc così da non "penalizzare" Cagliari e Milan rispetto agli altri club di Serie A che scenderanno in campo da sabato 3 gennaio in poi.

Il dispositivo Figc

La deroga, ovviamente, riguarda solamente le due squadre che scenderanno in campo il 2 gennaio. Nel dispositivo pubblicato dalla Figc è spiegato che "ritenuta condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Serie A", si autorizza "limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, l'utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara".