Tomori ha rivelato che il ct dell'Inghilterra Tuchel vede spesso le partite del Milan

vedi letture

Il difensore del Milan FIkayo Tomori ha commentato così, in esclusiva per BBC Sport il momento in rossonero in questa stagione. Nelle sue parole non è mancato il commento al prossimo Mondiale, in programma questa estate in America. Le considerazioni di Tomori su una possibile, e sperata convocazione da parte del ct Tuchel:

"Mondiale? Voglio andarci? Certo, lo voglio per me stesso e so che vincere il campionato aiuterà. Ho parlato con Tuchel dopo l'ultima pausa per le nazionali a novembre. Abbiamo parlato diverse volte e il messaggio è di continuare a fare quello che sto facendo. Il Mondiale è tra sei mesi e c'è molto calcio da giocare. So che sta guardando e tiene d'occhio perché ha convocato Ruben Loftus-Cheek. Questo mi dà la fiducia che posso farcela. È venuto a Milano la scorsa stagione e so che riceve i nostri dati e vede i nostri video regolarmente. Il modo in cui ne ha parlato è che è difficile perché ci sono così tanti giocatori in quella posizione, e lo capisco perché hai giocatori come John Stones, Marc Guehi, Dan Burn ed Ezri Konsa. Ma il Mondiale è ancora un sogno e sto lavorando per quello"