Tomori ha rivelato che il ct dell'Inghilterra Tuchel vede spesso le partite del Milan
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00
di Niccolò Crespi

Il difensore del Milan FIkayo Tomori ha commentato così, in esclusiva per BBC Sport il momento in rossonero in questa stagione. Nelle sue parole non è mancato il commento al prossimo Mondiale, in programma questa estate in America. Le considerazioni di Tomori su una possibile, e sperata convocazione da parte del ct Tuchel:

"Mondiale? Voglio andarci? Certo, lo voglio per me stesso e so che vincere il campionato aiuterà. Ho parlato con Tuchel dopo l'ultima pausa per le nazionali a novembre. Abbiamo parlato diverse volte e il messaggio è di continuare a fare quello che sto facendo. Il Mondiale è tra sei mesi e c'è molto calcio da giocare. So che sta guardando e tiene d'occhio perché ha convocato Ruben Loftus-Cheek. Questo mi dà la fiducia che posso farcela. È venuto a Milano la scorsa stagione e so che riceve i nostri dati e vede i nostri video regolarmente. Il modo in cui ne ha parlato è che è difficile perché ci sono così tanti giocatori in quella posizione, e lo capisco perché hai giocatori come John Stones, Marc Guehi, Dan Burn ed Ezri Konsa. Ma il Mondiale è ancora un sogno e sto lavorando per quello"