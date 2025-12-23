Al momento, non ci sono dubbi sul fatto che Milan-Como si giocherà a San Siro

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Milan-Como: "La partita, con la cancellazione dell'ipotesi Perth, torna alla sua sede naturale: San Siro. Al momento, non ci sono dubbi sul fatto che Milan-Como si giocherà lì. Si tratta di trovare una data, ovviamente successiva all'8 febbraio (la partita verrà recuperata) e ovviamente infrasettimanale: non ci sono weekend disponibili. Si giocherà al Meazza nella prima data disponibile. La prima ipotesi, la più probabile, porta a mercoledì 17 febbraio. Possibili ostacoli? Se quel giorno l'Inter fosse impegnata in casa nel playoff di Champions, sarebbe necessario slittare di sette giorni, al 24 febbraio. Non semplice che accada: l'Inter, per giocare l'andata in casa, dovrebbe chiudere la prima fase tra il 17esimo e il 24esimo posto (al momento è sesta). Il Milan invece non ha problemi di date, essendo fuori dalle coppe".

UFFICIALE

Novità importante in casa Milan: la sfida contro il Como non si giocherà a Perth. Quella dei giorni scorsi, che sembrava una conferma, si è rivelata una fuga in avanti. Ne parla ampiamente l'edizione odierna di Tuttosport: "Milan-Como, clamoroso dietrofront. Non si giocherà a Perth".

La Lega Calcio Serie A è stata costretta a fare marcia indietro. Ezio Simonelli ha spiegato: "Avevamo già accettato delle richieste poco digeribili, mandando giù il boccone amaro, ma ce ne sono state fatte altre inaccettabili".